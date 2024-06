Educazione alla legalità in 16 istituti con 510 studenti

Dall’inizio dell’anno scolastico, sono state 17 le scuole coinvolte nell’iniziativa "Scuola della legalità" con i Carabinieri in cattedra in 16 istituti d’istruzione secondaria (12 di primo grado e 4 di secondo grado) e uno d’istruzione primaria. Complessivamente hanno partecipato agli incontri mille e 510 ragazzi. L’attività, disposta appunto dal Comando generale dell’Arma, è organizzata per far conoscere meglio l’Arma dei Carabinieri e a sensibilizzare i giovani in età scolare su l’uso consapevole dei social network, il bullismo e il cyberbullismo, l’abuso di bevande alcooliche e uso di sostanze stupefacenti, l’educazione stradale e ambientale. Gli incontri hanno visto impegnato il Comandante della Compagnia, i Comandanti delle otto Stazioni dipendenti e dell’Aliquota Radiomobile e hanno suscitato il vivo interesse degli studenti. In un caso, con il coinvolgimento del Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale Parco del Conero di Sirolo, è stato dedicato un momento all’impegno per la protezione della natura.