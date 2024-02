Elezioni, colpo di scena: "Antonelli ripensaci" . Le Liste Civiche adesso gli tendono la mano

E’ uscito dal gruppo delle Liste civiche per cui era candidato sindaco Sandro Antonelli, per correre con una propria lista alle amministrative, ma oggi sono propri i civici a invitarlo a ripensarci.

Un colpo di scena, forse. La sua candidatura al momento non sarebbe appoggiata neppure dal centrodestra, Fratelli d’Italia per tramite del coordinatore provinciale Carlo Ciccioli ha deciso di prendersi una pausa. Mancano gli accordi di alleanza ai Civici, che ancora non hanno annunciato il candidato a sindaco, o ad Antonelli appunto.

Il capogruppo in Consiglio delle Liste civiche, l’ex sindaco Stefano Simoncini, afferma: "Il movimento politico ’Su La Testa – Liste Civiche Osimo’ è dispiaciuto per l’uscita del nostro candidato sindaco Sandro Antonelli. Uscita comunicata al movimento via social e non di persona, avvenuta dopo l’ennesima riconferma dell’intera assemblea degli aderenti e dei simpatizzanti di voler correre da soli alle prossime elezioni amministrative, con Sandro nostro candidato sindaco come vincitore delle primarie, pertanto senza alcun clima ostile nei suoi confronti. La nostra intenzione, nonostante questa uscita, resta la stessa: fare corsa senza alleanze con partiti, uniti e compatti nel rispetto degli impegni assunti con le primarie. Essendo le porte del movimento sempre aperte e la politica delle Liste civiche da sempre inclusiva ed accogliente delle migliori personalità ed energie che possano dare un contributo alla rinascita di Osimo dopo i dieci anni bui del ’pugnalonesimo’ imperante, auspichiamo che Antonelli possa tornare sulla propria scelta trovando assieme a tutti noi un momento di confronto per addivenire ad un percorso unitario futuro".

Dall’altra parte il Pd, che con le altre liste di coalizione sta lavorando per la candidata a sindaca Michela Glorio che ribadisce che il contributo di tutti e tutte è fondamentale.

La stessa Glorio aveva teso la mano a qualsiasi forza che condividesse le idee, compreso Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura (che potrebbe rinunciare alla sua presunta candidatura per appoggiare Antonelli).

Silvia Santini