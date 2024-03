Elezioni, per Perticaroli e Ubertini la ricandidatura a sindaco è in dubbio

Verso le amministrative dell’8 e 9 giugno, in forse le ricandidature dei due sindaci donna dell’entroterra Senigalliese: Letizia Perticaroli (foto a destra in basso) primo cittadino di Serra de’ Conti e Sara Ubertini (foto a destra in alto) per Belvedere Ostrense. In entrambi i casi la maggioranza uscente sarebbe intenzionata a ricandidarsi per tentare di assicurare la continuità amministrativa ma i due sindaci in carica ad oggi non danno affatto per scontata la ricandidatura.

"Non ho ancora preso la decisione se ricandidarmi – spiega Letizia Perticaroli per Serra de’ Conti che rumors davano per intenzionata a fermarsi qui -. Ci sono situazioni personali che inevitabilmente pesano sulla decisione che penso di ufficializzare nei prossimi giorni. In ogni caso stiamo lavorando per questo e la continuità sarà comunque assicurata. Stiamo ragionando mossi esclusivamente dalla volontà di fare il bene del paese". Letizia Perticaroli, nella vita impiegata di banca, alla guida della lista "Progetto Democratico", aveva riscosso il 56,90% delle preferenze con 1.138 voti.

Nessuna decisione sarebbe stata ancora presa dai componenti del suo gruppo su chi dovrà candidarsi alla carica di sindaco anche se negli ultimi giorni sta circolando con insistenza la di Luca Bevilacqua, attuale assessore alla Cultura. A pesare sulla decisione imminente oltre alle questioni personali sarebbe stata anche la vicenda dell’alluvione del 15 settembre 2022 con tutte le ripercussioni che ne sono seguite.

In forse anche la ricandidatura della sindaca di Belvedere Ostrense l’avvocatessa Sara Ubertini la quale sarebbe alle prese con visioni non unanimi all’interno della sua maggioranza: "Non ho ancora sciolto la riserva – spiega lei stessa al Carlino -, stiamo ragionando sul da farsi. Credo che ufficializzeremo la decisone entro metà aprile". Anche qui a farsi strada potrebbe essere un assessore uomo. Rumors parlano di Luca Ubaldi, attuale assessore ai Lavori pubblici. Una politica sempre meno al femminile per l’entroterra Senigalliese? Per ora resta un interrogativo che dovrebbe essere chiarito nei primi giorni del prossimo mese.

Nel 2019 la sindaca Sara Ubertini, lista civica "ScegliAmo Belvedere", aveva ottenuto 642 preferenze, battendo al fotofinish il suo sfidante Fabio Federici, della lista Cambia Belvedere, il quale aveva ottenuto 625 voti. L’8 e 9 giugno si voterà anche a Montemarciano dove il sindaco uscente Damiano Bartozzi ha dichiarato già tempo fa di non voler ricandidarsi.

Sara Ferreri