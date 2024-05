Elia Emma presidente al posto di Bravi

E’ il giovane notaio Elia Emma il nuovo presidente del comitato della Croce Rossa jesina.

Succede allo storico presidente e medico Francesco Bravi, non più eleggibile dopo due mandati consecutivi.

"Elia Emma – spiegano dal comitato - ha ottenuto un ampio consenso non solo per le capacità e le competenze acquisite ricoprendo vari ruoli all’interno dell’associazione, ma soprattutto per la passione per la Croce Rossa coltivata fin da ragazzo entrando a far parte del gruppo dei Giovani Cri".

Sono stati 132 i votanti che gli hanno dato fiducia premiando anche la lista da lui capeggiata. Lo sfidante dottor Pietro Bologna, medico specializzato in medicina del lavoro e i membri della sua lista hanno guadagnato 54 voti. Son stati eletti consiglieri Carla Bocchini, Mario Ceccarelli e Catia Vignaroli. Consigliere Giovane Francesca Medici, eletta esclusivamente dai Giovani Cri al di sotto dei 32 anni.

"Al dottor Bravi con cui la Cri si è identificata per più di 20 anni vanno la riconoscenza e i più sentiti ringraziamenti da parte di tutti i volontari, con l’augurio che continui a dispensare consigli e supporto alla nostra associazione" concludono.