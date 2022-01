Ancona, 19 gennaio 2022 - Stava accompagnando il fratello maggiore in banca per aiutarlo ad effettuare alcune operazioni. Insieme, sono entrati nella filiale Unicredit di piazza Ugo Bassi ma dopo pochi minuti Emanuele Maranci, 67 anni, ex dipendente in pensione del Dipartimento Salute della Regione Marche, ha accusato un malore per poi accasciarsi al suolo privo di sensi.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, al Piano. A soccorrere l’uomo è stato il fratello 61enne Leonardo che ha subito chiesto aiuto. Data la gravità della situazione, è stato chiamato il 118. In piazza Ugo Bassi sono accorse in una manciata di minuti l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica di Ancona Soccorso. Il personale medico, infermieristico e sanitario giunto sul luogo ha subito capito la gravità della situazione dato che il 67enne non dava alcun cenno di ripresa e giaceva immobile sul pavimento.

All’uomo è stato fatto un lungo massaggio cardiaco ed è stato defibrillato ma, nonostante sia stato eseguito tutto ciò che era possibile, è morto poco più tardi sotto agli occhi del fratello che, in stato di choc, si è sentito male per il grande dolore provato in quel momento. La scena vissuta è stata talmente devastante che anche il 61enne ha avuto subito bisogno delle cure mediche, prestate sempre dal personale intervenuto sul luogo.

Dopo aver assistito per minuti il fratello, si è però reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti medici e cure. Al Piano sono poi intervenute anche le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Brecce Bianche. Emanuele Maranci sarebbe venuto a mancare a seguito di un infarto che lo ha colto all’improvviso, senza lasciargli scampo. La notizia della sua morte si è diffusa nel giro di breve creando amarezza anche tra gli ex colleghi di lavoro che lo avevano sempre stimato.

Il 67enne infatti era molto apprezzato in Regione.

Il suo pensionamento era inoltre recente e risale proprio al periodo in cui è iniziata la pandemia del Covid. I due fratelli si erano recati in banca dopo essere usciti dall’abitazione dove vivono, nel quartiere del Pinocchio e nulla sembrava presagire quanto sarebbe poi accaduto. I carabinieri del Norm, finiti gli accertamenti di rito, si sono quindi recati al nosocomio regionale per sincerarsi sulle condizioni del 61enne e concludere le pratiche in modo tale che la salma potesse poi essere riconsegnata alla famiglia.

