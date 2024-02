Emergenza rifiuti in centro, JesiServizi assume

Isole ecologiche smart, ma anche piazze e vicoli del centro invasi dai rifiuti nel finesettimana. Domenica l’ennesimo brutto spettacolo in via Petrucci e in piazza Pergolesi, i residenti protestano e JesiServizi annuncia una decina di assunzioni per aumentare la raccolta e inserirla anche nel finesettimana. "Ho chiesto a JesiServizi – commenta il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – un’intensificazione dei giri di raccolta domenicali e ci siamo attrezzando. Questa non è comunque una situazione tollerabile". Il nodo sta nel fatto che i bidoni automatizzati della differenziata non si aprono se pieni, condizione che si verifica spesso nel finesettimana, in particolare la domenica quando – ad oggi – non vengono svuotati. C’è chi gira per cercare un bidone libero e anche chi riporta il rifiuto a casa ma c’è anche chi, più o meno arrabbiato, non riuscendo ad aprire i nuovi bidoni ‘intelligenti’ lascia a terra il sacco o il rifiuto. L’amministrazione comunale sta mettendo in campo controlli in centro e in tutta la città con le telecamere, le cosiddette fototrappole, controlli che proseguiranno e saranno implementati.

"A Natale abbiamo effettuato dei servizi di raccolta anche nei festivi – spiega Gianluigi Paoletti, amministratore unico di JesiServizi – ma ad oggi mancano autisti ed operatori e l’organico va integrato. Abbiamo una settantina di addetti ma il territorio è molto esteso e quindi necessitiamo di una decina di persone in più. Sarà avviata una gara pubblica per le assunzioni assieme ad AnconAmbiente ma questo richiederà tempo. Intanto, interverremo implementando la raccolta con nostre risorse interne. Una soluzione tampone che contiamo di mettere in campo nell’arco di un paio di settimane. Stiamo studiando le soluzioni ma nel frattempo faccio appello al senso civico e a non conferire rifiuti soltanto nel finesettimana e la domenica in particolare. Portando i vari rifiuti nelle giornate feriali, infatti, si consente lo svuotamento dei bidoni e una distribuzione dello smaltimento più efficace".

Ma cosa dovrebbe fare un cittadino con il sacchetto in mano e il bidone bloccato? "Cercare un altro bidone nelle zone adiacenti, perché ce ne sono".

Sara Ferreri