Emirates cerca personale di bordo

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, arriva ad Ancona con un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento è per domani, alle ore 9, al SeePort Hotel in Via Rupi di Via XXIX Settembre. Questi incontri rientrano nei piani della compagnia aerea di continuare a investire sul personale. Un percorso iniziato nel 2022 e continuato anche nel 2023, con il quale Emirates ha assunto ben 8mila membri dell’equipaggio di cabina, grazie anche all’organizzazione di open day dedicati in 353 città in tutto il mondo. Nel 2024, il team di selezione di Emirates ospiterà eventi e giornate dedicate al recruitment in più di 460 città in sei continenti, in linea con la capillarità del network dell’azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l’obiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai.