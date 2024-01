Ensemble Symphony. Orchestra, concerto alla scoperta di Morricone

Un viaggio in musica ‘Alla scoperta di Morricone’- E’ il titolo del concerto che questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona vedrà l’Ensemble Symphony Orchestra diretto da Giacomo Loprieno eseguire alcuni dei brani più celebri del Maestro, insieme al soprano Anna Delfino e al violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di ‘Love Affair’.

A dar voce a personaggi e ambientazioni sarà l’attore Andrea Bartolomeo. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana. Un viaggio segnato dalle note di colonne sonore di film come ‘La Leggenda del Pianista sull’Oceano’, ‘C’era una volta il West’, ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ‘C’era una volta in America’, ‘Per qualche dollaro in più’, ‘Malena’, ma anche di pellicole meno note come ‘La Califfa’ e ‘Canone inverso’.