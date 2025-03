Entrano nella casa e si chiudono dentro: portano via oro e gioielli

Sono entrati dal terrazzo e hanno chiuso la porta dall’interno, onde evitare che i proprietari di potessero accedere durante il loro rapido ma proficuo colpo. Un colpo, quello messo a segno nel tardo pomeriggio di lunedì, che è stato quantificato in circa 5mila euro. Ladri in azione nella città di Jesi. A finire nel mirino è stata un’abitazione che si trova nella zona del Liceo scientifico. Quando i residenti si sono accorti di qualcosa di anomalo – ovvero il portone di casa bloccato internamente con il chiavistello – hanno avvertito subito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Quest’ultimi, al loro arrivo, sono dovuti passare dal balcone per accedere all’abitazione. È stato fin troppo chiaro che era stato effettuato un raid da parte dei malviventi e sul posto si sono precipitati anche i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a portar via pochi contanti, intorno ai 200 euro, ma molti preziosi, ori e oggetti di valore, per una cifra complessiva che sfiora i 5mila euro. Poco dopo si è appreso che un’altra abitazione, sempre della stessa zona, era stata visitata dai ladri. Ma il quel caso il colpo non sarebbe andato a buon fine.