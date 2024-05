Entro ottobre nuovo bando per i voli di continuità

"Siamo lavorando insieme ad Enac e al ministero ad un nuovo bando che dovrebbe ripristinare le rotte di continuità territoriale con i servizi per come erano stati previsti, cioè con i voli bigiornalieri su Roma e su Milano e giornalieri su Napoli". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (foto), a margine del Consiglio regionale. "Si tratta di una procedura particolare – ha spiegato – perché è una fattispecie che non era mai capitata in precedenza (la compagnia aerea Aeroitalia ha deciso di interrompere anticipatamente il servizio che sarebbe scaduto ad ottobre, ndr), che va approfondita dal punto di vista giuridico ma siamo abbastanza ottimisti per dire che entro il mese di ottobre si potrà avere, tramite una nuova gara, il vettore che restituirà il servizio nella sua completezza". Dal primo aprile, dopo l’uscita di Aeroitalia, è subentrata la compagnia aerea SkyAlps che garantisce un volo al giorno per Roma, due voli al giorno per Milano dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend e due voli a settimana per Napoli. "Ora andiamo avanti con una fase per così dire emergenziale – ha detto ancora Acquaroli – e vediamo i numeri che sono in crescita rispetto ai primi giorni".