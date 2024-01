Era evaso dai domiciliari. Trovato in una soffitta

Evaso dai domiciliari da oltre due mesi, trovato e arrestato di nuovo dalla polizia. L’uomo, un romeno di 35 anni, a seguito di accurate e serrate indagini, è stato rintracciato venerdì mattina ad Ancona dal personale della Polizia di Stato, nascosto nella soffitta di un’abitazione di un familiare. Lo straniero era evaso dagli arresti domiciliari alla fine di ottobre 2023 dopo essere stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e inottemperanza al decreto di espulsione in quanto rientrato in Italia prima dei 5 anni dopo essere stato allontanato dal dal CPR di Bari. L’uomo, raggiunto nel suo rifugio di fortuna, è stato arrestato in flagranza in ordine al reato di evasione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto il rito per direttissima. Attualmente si trova detenuto nelle celle di sicurezza della questura.