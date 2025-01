Erap, 18 abitazioni in via delle Mimose

Il Cda di Erap Marche guidato dal presidente Saturnino Di Ruscio ha approvato un bilancio triennale di previsione che prevede, tra gli interventi più importanti la somma di 5 milioni di euro destinata alla costruzione di 18 alloggi in via delle Mimose. "In questi anni di presidenza da quando il presidente Acquaroli ci ha affidato il mandato di rilanciare l’attività di edilizia residenziale pubblica nelle Marche – ha detto Di Ruscio – abbiamo messo mano a vari aspetti che afferiscono alla gestione dell’Ente e che riguardano sia agli aspetti finanziari come l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi, che quella del personale organizzando in maniera più efficiente una macchina complessa e articolata, e dando quelle risposte il più possibile tempestive alle esigenze dei comuni di avere a disposizione degli alloggi da assegnare in base alle graduatorie pubbliche agli aventi diritto".

Un mese fa il Comune di Senigallia aveva consegnato gli alloggi a Cesanella e Cesano, dopo la chiusura del bando che prevedeva la consegna di alloggi a canone concordato. Mentre scadrà il 28 febbraio il bando del Comune che permette di richiedere il contributo per gli affitti in base al valoree Isee.