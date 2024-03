Erasmus, Ancona batte Berlino

Sarà Ancona la sede scelta per l’edizione 2025 dell’Erasmus Generation Meeting. Un grande riconoscimento a livello accademico concesso al capoluogo marchigiano e al suo prestigioso ateneo, un evento che porterà in città tantissimi giovani rappresentando, dunque, anche una notevole vetrina turistica. Ancona, stando a quanto anticipato dai referenti, si sarebbe imposta su Berlino nel testa a testa decisivo. La città dorica succede a Porto (Portogallo) e Bucarest (Romania) che hanno organizzato le edizioni precedenti, mentre quella dell’anno in corso è stata assegnata a Siviglia (Spagna). Per annunciare ufficialmente la scelta del board internazionale di settore oggi, durante una partecipata conferenza stampa sarà in collegamento da Roma il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Grazia Bernini. L’Onorevole di Forza Italia torna ad Ancona dopo la sua partecipazione a una delle kermesse in sostegno al candidato sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, anch’esso candidato espressione di Forza Italia. Erasmus Student Network porterà ad Ancona e nelle Marche l’evento mondiale più importante della Generazione Erasmus. Oltre al Ministro Bernini e al sindaco saranno presenti per fornire i dettagli dell’evento diversi assessori e il Rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori.