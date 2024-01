Esalazioni, 31 segnalazioni in un giorno: è record

Una giornata da horror, quella di lunedì. E dire che anche quelle precedenti – da prima delle feste natalizie in poi – non erano andate proprio benissimo. Eppure il peggio, evidentemente, doveva ancora venire. Perché ad inizio settimana è stato registrato un nuovo picco di segnalazioni per esalazioni moleste, che è valso un triste primato per il territorio falconarese: sono state ben 31 nell’arco della stessa giornata, una in più del 4 gennaio che era stato il giorno più critico. Il che significa che è stato raggiunto un "record" di segnalazioni nell’ultimo mese. Dal 26 dicembre scorso sono state oltre 200 quelle inviate dai cittadini agli Enti preposti, chiaro indicatore di un’anomalia o comunque di una situazione cui bisogna porre rimedio.

Secondo i dati forniti dall’Arpam e alle valutazioni dell’Azienda sanitaria "non ci sono particolari evidenze – si legge in una lettera dell’Ast del 5 gennaio scorso – che possano suggerire problematiche di carattere sanitario". Il fenomeno resta tuttavia complesso, tanto che il sindaco Stefania Signorini, hanno riferito ieri dal Castello, negli ultimi giorni ha partecipato a numerosi incontri e riunioni su sollecitazione del Comune di Falconara ed ha scritto alle autorità nazionali, regionali e locali. Il Municipio, sin dal 27 dicembre, aveva segnalato il fenomeno al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero della Salute, ai carabinieri del Noe, all’Ispra, all’Arpam, all’Ast, ai vigili del fuoco, oltre che alla Regione e alla Prefettura e già la settimana scorsa sono arrivate le prime risposte.

Quali, ad esempio, quelle indicate ieri da piazza Carducci: "L’Ispra ha convocato una riunione da remoto, cui ha partecipato il sindaco Signorini e che ha permesso un confronto tra i tecnici della stessa Ispra, dell’Arpam e del Comune. Nella giornata di lunedì l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi ha inoltre organizzato un tavolo tecnico per decidere il da farsi e tra le priorità è stata ribadita la necessità di un incontro con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, già richiesto nei giorni scorsi dal Comune, che la Regione Marche solleciterà. Nei giorni precedenti il sindaco Stefania Signorini aveva incontrato il comandante Francesco Motta dei carabinieri del Noe di Ancona e si è confrontata confrontata con il direttore generale dell’Arpam Rossana Cintoli, per fare in modo che la collaborazione tra le istituzioni sia sempre più fattiva".

Il sindaco Signorini era stata sollecitata proprio lunedì dalla consigliera di opposizione Lara Polita a firmare un’ordinanza anti esalazioni a tutela della salute pubblica. Nel frattempo ai cittadini non resta che lo strumento delle segnalazioni, in vista della grande manifestazione del 27 gennaio.

Giacomo Giampieri