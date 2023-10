Esce con un amico e si ritrova davanti l’ex che viene arrestato

Esce per incontrare un amico e si ritrova inseguita dall’ex che inizia a minacciarla. L’uomo, 60 anni, italiano, aveva avuto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna con cui in passato aveva avuto una relazione sentimentale. Domenica sera però non l’ha rispettato e la polizia lo ha arrestato. La storia d’amore tra i due era naufragata perché lui sarebbe stato un tipo violento e troppo geloso. La vittima aveva dovuto rivolgersi alla polizia quando, alcuni mesi fa, aveva deciso di lasciarlo perché la tormentava e non riusciva più a vivere serena. Lui l’avrebbe pedinata e continuato ad incutere paura su di lei che lo aveva così denunciato per atti persecutori. Per questo il 60enne aveva una misura cautelare relativa al divieto di avvicinarsi alla ex, di frequentare luoghi dove lei stava e di tenersi lontano da casa sua. Domenica lei era in via De Gasperi quando se lo è ritrovato davanti. La donna si è chiusa in auto e da lì ha chiesto aiuto al 112 che le ha mandato sul posto una volante della polizia. Il 60enne era ancora lungo la via quando sono arrivati i poliziotti.