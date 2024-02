Esche avvelenate sparse in strada. Cani nel mirino, torna l’incubo

In pieno centro storico a Offagna sono state rinvenute diverse esche topicida. Sono state prontamente raccolte da un offagnese che ha subito segnalato la loro presenza alle forze dell’ordine. Erano disposte infatti in maniera "sospetta", sembrava proprio che fossero state gettate lì intenzionalmente da qualcuno come esca per avvelenare cani a passeggio. Dopo la segnalazioni, i controlli sono partiti da parte dei vigili per appurare il tutto. La zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza comunale che dovrebbero essere visionate presto.

Offagna, così come tutte le città della Valmusone, era già stata interessata da situazioni simili. Non è passato troppo tempo da quando un altro cittadino aveva rinvenuto una salsiccia con veleno per le lumache (metaldeide) contro la quale non c’è antidoto specifico. A raccogliere l’appello era stato anche ’Biagio’s group – amici in fuga Marche’, associazione che si prende cura degli animali.

Altre persone avevano segnalato la presenza di bocconi o di calce ai bordi delle strade. In particolare, un cane di taglia media aveva ingerito una polpetta piena di veleno, era stato sottoposto a intervento ma data la grande quantità di veleno ingerita per quell’animale nulla prometteva bene e dopo diverse ore è sopraggiunta la morte. A Osimo, invece, la scorsa primavera ci sono stati episodi di avvelenamento mortali ai danni di cani a spasso per lo sgambatoio comunale, atti incresciosi rimasti impuniti nonostante i controlli.