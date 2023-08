Escursionista soccorso sul sentiero del fiume

Esce dal fiume su sentiero ma perde l’equilibrio e sente fortissimo dolore alla spalla: l’amico dà l’allarme con il telefonino e lui, 29enne di Senigallia viene soccorso e portato in ospedale. È accaduto ieri nel primo pomeriggio a Genga quando due escursionisti in compagnia di un cane stavano camminando lungo il sentiero che dalle sponde del Sentino riporta a livello della strada. Una domenica di relax e refrigerio finita però con una disavventura per l’escursionista senigalliese. Sul posto si sono potati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano che hanno raggiunto la zona più vicina all’infortunato per recuperarlo e affidarlo alle cure dei sanitari. Il giovane è rimasto sempre cosciente, pur se dolorante durante le operazioni. Raggiunta l’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico il giovane è stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Engles Profili dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.