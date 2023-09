Estate pazza a Brescia: Ora si riparte con il Cosenza

Finalmente si gioca. Dopo un’estate passata tra tribunali e giudici, il Brescia può iniziare il suo campionato di serie B da squadra riammessa. Alle 16.15 (porte chiuse) arriva il Cosenza. Dopo la retrocessione sul campo del Primo giugno, il tecnico Gastaldello ha sete di rivincita: "Io credo al destino, ripartire da dove abbiamo finito è un segnale. Quella serata ce l’ho ancora stampata bene in mente. Non meritavamo di retrocedere. Anche stavolta dipende tutto da noi. E’ la prima di campionato, non è l’ultima. Bello ripartire contro chi ci ha fatto retrocedere.

In partite così le motivazioni escono da sole". Il Cosenza ha nel motore già tre partite. "Non mi interessa - continua Gastaldello -. Ho seguito le loro gare visto una squadra brillante, che si è rinforzata soprattutto davanti e l’ha già dimostrato nelle prime tre gare. Non voglio alibi, scuse, ho chiesto ai ragazzi di fare il possibile per andare a vincere. Importante è che diano tutto". Probabile il debutto, e già dal primo minuto, del 2004 Fogliata. P

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann; Fogliata, Bisoli, Ndoj; Bjarnason; Moncini, Bianchi.

Cristiano Tognoli