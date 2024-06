Europei, Barontini centra la semifinale degli 800 metri: "Felice di quanto fatto"

Inizia con il piede giusto l’Europeo di Simone Baronini. Secondo posto nella batteria di qualificazione alla semifinale degli 800 metri per il mezzofondista dorico corsa ieri all’ora di pranzo a Roma. Nello stadio Olimpico il pluricampione italiano di mezzofondo, finalista nella rassegna continentale sempre all’aperto di Monaco 2022, rimonta nel rettilineo conclusivo grazie a un finale da lottatore chiudendo la terza batteria al secondo posto con 1’46’’30.

"Sono molto felice, bisognava fare quello che ho fatto anche se non è mai scontato - le parole di Barontini, classe 1999 davanti ai microfoni Rai -. Anche perché le competizioni in casa ti gasano, ma ti mettono anche molta pressione. Sono svuotato, ma dovrò cercare di recuperare per la semifinale". ‘Baro’ non ha molto tempo per recuperare perché la semifinale è programmata oggi. Le semifinali inizieranno alle ore 19.50. Dove si sono qualificati tutti e tre gli azzurri. Oltre a Barontini (Fiamme Azzurre) a sognare il passaggio in finale ci saranno Francesco Pernici (Fiamme Gialle), anche lui secondo al traguardo come il ragazzo anconetano con un significativo 1’45’’87 e centrare la "Q" maiuscola. Qualificato anche Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro), terzo, nella batteria più veloce in 1’44’’93. Tra gli eliminati illustri il francese Yanis Meziane. Oggi le semifinali con Simone Barontini e Catalin Tecuceanu nella prima, Francesco Pernici nella seconda (in finale i primi tre con recupero per due tempi).