Europei Raffaeli e Baldassarri alla riscossa

Un fine settimana ricca di impegno per la ginnastica ritmica italiana impegnata nella penultima tappa di World Cup di Tashkent. L’Italia a Tashkent per il circuito 2024 parteciperà con le due individualiste azzurre Giorgia Galli e Viola Sella. A riposo, in vista del campionato europeo saranno assenti le fabrianesi Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e la squadra nazionale dell’Italia. Nel frattempo le ragazze della ginnastica Fabriano sono state ospiti degli azzurri della artistica che stanno partecipando ai campionati europei 2024 che si stanno svolgendo a Rimini.

A livello internazionale ci saranno le beniamine di casa della squadra nazionale e l’individualista TakhminaIkromova, la campionessa del mondo Darja Varfolomeev, Kolosov e Lada Push per la Germania, mentre per la Cina ci sarà sia la squadra che Wang Zilu. A Tashkent ci saranno tante altre individualiste interessanti come la francese Karbanov, le ungheresi Weisner e Pigniczki e la Bulgara Kaleyn.

Le squadre presenti sono solo 11 comprese le beniamine di casa. Lo sguardo della vice campionessa del mondo è rivolto i Campionati Europei di Budapest che si svolgerà a fine maggio. L’inizio della competizione è previsto mercoledì 22 maggio con le junior fino a domenica 26 con la gran chiusura delle finali di specialità per le ginnaste Senior e le Squadre. La Federazione Internazionale ha pubblicato, i nominativi provvisori delle ginnaste che prenderanno parte al Campionato Europeo che si svolgerà in Ungheria, tappa importantissima in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. I nomi delle ginnaste suddivise per attrezzi anche se potranno subire ancora delle modifiche, quindi bisognerà ancora attendere per avere la certezza delle ginnaste convocate per ogni singola nazione.

La delegazione italiana ha molto da difendere e ancora tanto da conquistare.

Per la sezione Junior saranno 4 le ginnaste a rappresentare l’Italia e ognuna darà il proprio contributo con un attrezzo diverso. Seguendo il giro olimpico, al cerchio ci sarà Platoni Ludovica (Braccio Fortebraccio Perugia), alla palla la fabrianese Piergentili Anna (Ginnastica Fabriano), a seguire Fucci Margherita alle clavette (Cervia Ginnastica e Sport) e, a chiudere, Fulignati Carlotta (Torrenuova). Molte di loro hanno già dimostrato di essere competitive nelle competizioni internazionali.

Nella categoria Senior saranno 3 le azzurre presenti alla competizione che dovranno spartirsi gli 8 attrezzi a disposizione. La vice campionessa del mondo, la "formica atomica", Sofia Raffaeli sarà l’unica italiana a gareggiare seguendo la formula All Around eseguendo tutti e 4 gli attrezzi. Milena Baldassarri e Tara Dragas avranno solamente 2 attrezzi a testa: cerchio e palla per la prima, clavette e nastro per la seconda. Le convocate della Squadra Nazionale Senior sono: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo. Le sei azzurre porteranno in pedana i due esercizi ai 5 cerchi e misto (3 nastri e 2 palle).

Oltre alle italiane presenti anche ginnaste di altre nazioni. Per la Germania la campionessa del mondo Darja Varfolomeev insieme alle connazionali Margarita Kolosov e Anastasia Simakova. Per Israele Daria Atamanov e Daniela Munits; per l’Ucraina le due ginnaste Viktoriia Onopriienko e Taisiia Onifriichuk. Per la Bulgaria sino 3 le ginnaste presenti: Boryana Kaleyn, Stiliana Nikolova ed Elvira Krasnobaeva. Le padrone di casa scenderanno in pedana con Hanna Panna Wiesner e Fanni Pigniczki.

Angelo Campioni