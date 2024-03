Evade dai domiciliari e va al bar. Poi minaccia i poliziotti: arrestato

Evade dai domiciliari per andare a bere al bar e quando arriva la polizia ammette: "Mi annoiavo, sono venuto a prendere un bicchiere di vino".

Poteva finire tutto con una denuncia per evasione ma il pregiudicato, un pugliese di 56 anni, si è rifiutato di dare i propri documenti agli agenti e dopo aver cercato di prenderli anche a calci li avrebbe minacciati così: "Sono il boss di Altamura, siete morti, quando esco vi sparb in fronte".

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Il fatto è di giovedì sera. Alle 19 la pattuglia è arrivata al bar Baraonda di via Verdi dove era stata segnalata la presenza dell’uomo che aveva la misura cautelare dei domiciliari fino al 24 giugno per problemi avuti con la giustizia.

Da ore però, stando alle accuse, sarebbe stato al bar ad ubriacarsi. Quando la polizia è arrivata gli ha chiesto i documenti ma il 56enne si è mostrato subito contrario a fornirli.

"Non vi do proprio niente - avrebbe risposto - non sapete chi sono io, faccio una telefonata e siete morti". Il pugliese sarebbe poi avanzato verso gli agenti per colpirli in faccia con le mani ma i poliziotti lo hanno ammanettato e fatto salire a fatica nell’auto di servizio per portarlo in Commissariato.

In auto ha continuato con le minacce: "Tra tre mesi sono fuori, vi vengo a cerare, avete finito di vivere". Ieri mattina, al tribunale di Ancona, l’arresto è stato convalidato dalla giudice Paola Moscaroli. Il tribunale di Sorveglianza nel frattempo ha disposto per il 56enne, difeso dall’avvocato Federico Bertuccioli, il carcere per finire di scontare la misura cautelare. Quella di giovedì infatti non è stata la sola volta che il pugliese ha violato i domiciliari, uscendo di casa in un orario non consentito (poteva farlo solo dalle 10 alle 14). Già 5 giorni prima lo aveva fatto, andando sempre nello stesso bar a bere.

ma. ver.