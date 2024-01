Evade dai domiciliari per amore: arrestato

Evade dai domiciliari per amore ma all’appuntamento trova i carabinieri. Così un 40enne è rimasto fregato da un impulso sentimentale. L’uomo, che risiede nelle campagne di Casine di Paterno, domenica aveva avuto una discussione con la fidanzata e non gli era andata giù che la donna pensasse male di lui. Voleva chiarirsi ma voleva farlo di persona, non tramite una telefonata o un messaggio. Essendo in detenzione domiciliare per un precedente per furto, non poteva lasciare l’abitazione se non per motivi impellenti di salute ma comunque concordati con i carabinieri che ne effettuavano il controllo quasi giornaliero. Domenica però non ce l’ha fatta a restare tra quattro mura. Ha dato appuntamento alla fidanzata per parlarle. I due si dovevano vedere vicino alla chiesa di Paterno ma il 40 ha visto arrivare solo la pattuglia dei militari e non la donna. I carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato per evasione dai domiciliari. Non è chiaro se sia stata proprio la fidanzata, a preoccuparsi di quello che l’uomo poteva fare, ad allertare i carabinieri. Il 40enne ieri mattina è stato portato in tribunale dove il giudice Corrado Ascoli ha convalidato l’arresto disponendo per lui di nuovo i domiciliari. L’uomo era difeso dall’avvocato Michele Zuccaro.