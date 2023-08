"Eventi in città, vorrei parlare con Mancini"

"Cercherò Roberto Mancini, mi piacerebbe partecipasse ad un tavolo con le associazioni, perché sono loro uno dei motori pulsanti del nostro vivere quotidiano". La proposta la lancia l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei inserendosi nel dibattito più che mai acceso sul nuovo ruolo dell’ex ct della Nazionale, il suo incarico milionario e quello di testimonial delle Marche. "Jesi – incalza Tesei – è piena di associazioni di volontariato che regalano ln proprio tempo e spesso spendono anche di tasca loro per creare eventi, momenti di socialità, scambi culturali. E i costi per la sicurezza e le materie prime, uniti alla scarsità di sponsor degli ultimi anni, stanno diventando insostenibili per il volontariato. Personalmente non mi interessa di quanto guadagni Mancini, se uno o trenta milioni di euro all’anno. Come non mi interessa la sua decisione di allenare in Italia o altrove. In ogni caso buon per lui. Quello che mi piacerebbe è poterlo coinvolgere e dargli modo di mostrare a tutti l’attaccamento alle sue radici e alla sua città. Per tutta la comunità. Nulla è dovuto, ci mancherebbe, ma sarebbe enormemente apprezzato e darebbe ossigeno a chi già si adopera gratuitamente per il bene comune".