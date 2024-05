Eventi, la spiaggia di velluto spopola sulle radio

La spiaggia di velluto alla ribalta sulle radio nazionali, partito il countdown per la prenotazioni per partecipare ai concerti in programma durante l’Rds Summer Festival, in programma il 21 e il 22 giugno in piazza Garibaldi. Si parte il 6 giugno con l’European H.o.g rally che ha come partner Virgin Radio che trasmetterà da piazza Garibaldi dove per animare le serate in consolle salirà dj Ringo. Dal 5 al 7 luglio protagonista sarà il Jazz con Radio Montecarlo, mentre dal 13 al 21 luglio è in programma il 105XMasters dove a salire sul palco, il 19 luglio saranno gli Articolo 31.

Uno spettacolo che a meno di ventiquattro ore dall’annuncio ha già fatto registrare il sold out. Un’estate all’insegna della musica: ad esibirsi in piazza Garibaldi saranno il 1 luglio i Simple Minds e il 3 luglio i Pooh. Ma sono tanti gli spettacoli ancora work in progress che presto potrebbero sbarcare in cartellone. Gli spot radiofonici sono già partiti e l’interessamento per la spiaggia di velluto, da parte degli operatori turistici si è già fatto sentire.

Sold out l’H.o.g Rally, ma non è semplice trovare una camera durante i grandi eventi. Un’estate all’insegna di musica e divertimento ma il cartellone degli eventi non si ferma qui: l’Amministrazione è già al lavoro per preparare il cartellone autunnale degli eventi, a cui seguirà quello delle festività natalizie. Già partita anche la pubblicità attraverso la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, un poliziesco di dodici puntate che andrà in onda su Canale 5. Protagonista Marco Bocci nei panni di Alex è un poliziotto dal fiuto infallibile ma dal metodo fuori dagli schemi, un uomo che è abile nel risolvere casi difficili ma che nella che ha difficoltà a mettere ordine nella sua vita privata. Le riprese sono iniziate a febbraio e termineranno i primi di giugno. Numerose le location della spiaggia di velluto che hanno fatto da cornice alla fiction, dal palazzetto Baviera, trasformato in un commissariato, al lungomare con la sua Rotonda, passando per le vie del centro storico fino ad alcune abitazioni private.

Per quattro mesi Senigallia è stata la seconda casa di Bocci, dove in più occasioni si è vista anche la moglie Laura Chiatti con i loro figli Pablo ed Enea. Spiaggia di velluto alla ribalta anche su Sky, attraverso la trasmissione ‘Calciomercato l’Originale’, che dal 17 al 21 giugno sarà trasmesso dalla spiaggia di velluto che sarà anche protagonista di alcuni spot che mostreranno le bellezze della città.