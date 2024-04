Ex Caterpillar, produzione verso la ripresa

Slitta ancora la riattivazione dello stabilimento ex Caterpillar oggi Imr, attualmente lavorano soltanto sei persone. Ma il prossimo mese potrebbe essere quello decisivo. In via Roncaglia si sta procedendo con i lavori di ripristino del capannone: sono state sistemate la pavimentazione e la rete internet e si sta procedendo alla realizzazione delle calate elettriche per predisporre l’arrivo della prima linea di lavorazione Lamborghini. Ci sono al momento 25 dipendenti che si trovano allo stabilimento Imr di Teramo per la formazione, i quali si alterneranno in seguito con gli altri. Non sarà probabilmente soddisfatta la previsione annunciata dall’azienda alla fine dell’anno scorso dopo la protesta dei sindacati. A maggio, otto degli operai formati, i quali si andranno ad aggiungere ai sette impiegati già al lavoro dallo scorso anno, dovrebbero iniziare con una piccola produzione a Jesi. Nel frattempo continuano a scendere i dipendenti ex Cat. Dei 189 dipendenti Cat, 101 avevano aderito all’accordo con Imr e ora sono scesi a 96. Alcuni fortunatamente hanno trovato nuova occupazione. Entro giugno prossimo metà operai sarebbero dovuti entrare al lavoro ed entro un anno e mezzo tutti i dipendenti ex Caterpillar avrebbero dovuto essere in forza al nuovo polo produttivo di via della Roncaglia. Secondo quanto annunciato, quello di via Roncaglia sarà il polo di riferimento per la produzione di componenti destinate a Lamborghini. "Sta continuando la formazione – spiegano i sindacati –. Probabilmente nel prossimo mese di maggio si potrebbero iniziare a produrre i primi prototipi da testare poi in Lamborghini, per validare il processo a Jesi". Ma c’è ancora da attendere, perché quei test si faranno a Jesi con i macchinari che saranno trasferiti dallo stabilimento di Teramo. Nel frattempo a giugno prossimo scade la cassa integrazione, ma Imr ha chiesto la proroga di un anno (il terzo) dell’ammortizzatore sociale, così da avere maggiore tempo per diventare pienamente operativa. Dipendenti e sindacati avevano protestato alla fine dello scorso anno in consiglio comunale, ottenendo a stretto giro delle rassicurazioni. "Entro giugno prossimo metà operai saranno al lavoro ed entro un anno e mezzo tutti i dipendenti ex Caterpillar saranno in forza al nuovo polo produttivo di via della Roncaglia", hanno garantito i vertici di Imr ai sindacati. Secondo quanto annunciato, quello di via Roncaglia resterà il polo di riferimento per la produzione di componenti destinati, dunque, a Lamborghini.