Ex negozio rifugio di sbandati. Il blitz della polizia: denunciati

Blitz in un ex negozio del quartiere San Giuseppe divenuto riparo per due senzatetto: donna clandestina espulsa. Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato scorso quando alcuni commercianti hanno segnalato alla polizia locale di Jesi la presenza di ignoti in un negozio non più utilizzato. Evidente la situazione di occupazione abusiva da parte di alcune persone. Lunedì mattina il fabbro, chiamato dall’amministrazione di condominio, ha aperto la porta di ingresso. Dentro vi erano due soggetti: un cittadino rumeno e una donna moldava, entrambi senza fissa dimora. I due sono stati denunciati per occupazione abusiva e l’immobile sigillato dalla proprietà.

La donna denunciata anche per clandestinità è stata accompagnata prima al commissariato di Jesi per il fotosegnalamento e poi in questura. L’uomo, regolare sul territorio, è stato invitato a rivolgersi ai servizi sociali per essere sostenuto. La donna, con precedenti, è stata accompagnata dai poliziotti della questura all’aeroporto di Bologna con destinazione Moldavia.