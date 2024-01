Ex Squadra Rialzo, avanti con teatro e museo

Un passaggio burocratico tanto atteso, quanto determinante per il futuro della "Falconara della cultura". Via libera delle Ferrovie al Comune, concesso in comodato d’uso gratuito pluriennale l’utilizzo dell’ex Squadra Rialzo che, tra qualche tempo, accoglierà lo storico teatro cittadino e il museo dei trasporti ferroviari.

In occasione della seduta di giovedì, la Giunta ha approvato lo schema di collaborazione, ovvero un protocollo d’intesa tra Municipio, Fs Sistemi Urbani (la società capofila del Polo urbano del Gruppo Ferrovie dello Stato, che gestisce il patrimonio del gruppo) e la Fondazione FS (Polo passeggeri del Gruppo), grazie al quale i tre soggetti collaboreranno per riqualificare la vecchia officina.

L’immobile di Villanova, dunque, si appresta a diventare patrimonio comune di storia e tecnica, simbolo del progresso e del passato sociale ed economico della città. Ugualmente saranno valorizzati i treni d’epoca contenuti all’interno, patrimonio storico, tecnico e industriale e testimonianza dell’evoluzione dei trasporti a livello nazionale, sin dal periodo immediatamente successivo all’Unità d’Italia quando è stata realizzata la linea ferroviaria Adriatica. L’accordo con le varie strutture delle Ferrovie è un passaggio fondamentale che quindi avvicina l’inizio dei lavori di riqualificazione, inseriti all’interno del programma Pinqua per il rilancio della periferia nord di Falconara, finanziato per oltre 10milioni di euro.

Oltre a concedere in comodato d’uso gratuito pluridecennale l’edificio, la Fondazione Fs metterà a disposizione la sua competenza nella fase di progettazione dei nuovi spazi, forte della sua esperienza e specializzazione nell’ambito della valorizzazione dei complessi ferroviari dismessi e di progettazione e gestione di musei. Come detto, quindi, in arrivo museo ma anche teatro.

Al recupero dell’ex Squadra Rialzo sono già destinati tre milioni di euro – già stanziati da Rfi in base a una Convenzione per la realizzazione del bypass ferroviario –, mentre altri 300mila euro del Pinqua saranno destinati alla sistemazione dell’area esterna.

"Una bellissima notizia per Falconara – il commento pieno di soddisfazione del sindaco Stefania Signorini – che trasforma in realtà quello che per tanti anni è stato un sogno, un obiettivo ambizioso: realizzare il teatro a Falconara".

A stretto giro di posta dovrebbe partire anche la progettazione per dare nuova vita alla vecchia officina, un tempo luogo lavoro e di scambio di persone, in futuro un luogo che saprà degnamente esaltare il capitale storico e artistico contenuto dentro quei locali.

Giacomo Giampieri