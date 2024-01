Fa spesa senza pagare, ha precedenti: arrestata

Ha tentato di fare spesa a scrocco all’Ipercoop del centro commerciale il Maestrale ma non è sfuggita ai vigilantes della Security Tape attratti dai movimenti sospetti della donna domiciliata a Senigallia.

Durante la spesa ha occultato alcuni generi alimentari nella borsa, poi, ha tentato di superare la barriera casse ma è stata fermata dai carabinieri, intervenuti sul posto su chiamata dei vigilantes. Quello di lunedì pomeriggio, non è il primo furto del genere commesso dalla donna che, in passato, era stata sorpresa sempre a commettere un furto. La donna ha dichiarato ai militari di non essere in possesso dei documenti e ha fornito false generalità. Portata nella Caserma di via Marchetti, dai controlli, è stata sottoposta a rilievi dattiloscopici.

Dai dati è emerso che la donna aveva precedenti specifici: è stata dichiarata in arresto e sottoposta ai domiciliari. Ieri mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto. Lo scorso week-end a fornire false generalità era stato un uomo di origine kosovara, fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria, mentre cercava di dileguarsi tra i viaggiatori. I controlli sul territorio proseguono senza sosta e saranno intensificati durante i week-end.