Fabrianesi all’Europeo

Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Anna Puergentili insieme alla loro allenatrice Mancinelli parteciperanno al 40° Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica che si svolgerà dal 22 al 26 maggio a Budapest (HUN). Sarà un europeo importante in vista delle olimpiadi parigine di inizio agosto. In palio, non solo i titoli continentali ma anche gli ultimi due posti disponibili per i Giochi Olimpici, uno per l’individuale e uno per la squadra. All’appuntamento europeo parteciperanno ben 40 Federazioni e 302 ginnaste di cui 99 junior, 203 senior e 19 Gruppi. Gli Europei dei piccoli attrezzi fondano le proprie origini a Madrid, in Spagna nel 1978 e la capitale ungherese torna ad organizzarli per la terza volta dopo quelli del 1999 e 2017. In Ungheria saranno presenti le fabrianesi Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e Tara Dragas. Sofia Raffaeli, dopo aver vinto l’argento lo scorso anno a Baku, è una delle favorite al titolo continentale. La sfida tra Sofia e le bulgare Kaleyn e Nikolova, senza dimenticare la campionessa del mondo in carica, la tedesca Varfolomeev, sarà avvincente ed entusiasmante fino all’ultimo attrezzo. L’aviere dell’Aeronautica Militare Milena e il talento Dragas di Udine – rispettivamente allenate da Claudia Mancinelli e Spela Dragas – dovranno fare attenzione non solo alla loro compagna in azzurro, ma anche a ginnaste del calibro dell’israeliana Atamanov (campionessa europea 2022), della tedesca Kolosov, della spagnola Berezina e dell’ucraina Onopriienko.

Il programma individuale nella capitale ungherese si aprirà mercoledì 22 maggio con le qualificazioni junior. Scenderanno in pedana Ludovica Platoni (Braccio Fortebraccio) al cerchio, Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano) alla palla, Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport) alle clavette e Carlotta Fulignati (SG Terranuova) al nastro. Quattro ginnaste per altrettanti attrezzi che decreteranno la classifica del team ranking. Giovedì 23 maggio, qualifiche all around senior a cerchio e palla – le azzurre inserite nel gruppo B - per continuare con clavette e nastro venerdì 24 maggio, valide sia per la finale all around sia per attrezzo. Sabato 25, dopo il concorso generale individuale senior tra le migliori 24 della classifica con l’assegnazione del titolo europeo, entreranno in scena le Farfalle. L’Europeo si concluderà domenica 26 maggio con le finali di specialità sia per le individualiste sia per i gruppi senior. Agli europei ungaresi si assegneranno 14 titolI. Angelo Campioni