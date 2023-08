Fabriano, beccati con la droga e un coltello a serramanico: nei guai 3 giovani

Fabriano (Ancona), 29 agosto 2023- Ancora giovani beccati con la droga e uno con un coltello a serramanico: in tre nei guai. Sono i risultati delle ultime ore dopo i costanti controlli da parte dei carabinieri di Fabriano e Cerreto d'Esi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno fermato e controllato un gruppo di giovani che si trovavano nelle vicinanze dei giardini pubblici di Fabriano. Al momento del controllo, un giovane 25enne domiciliato a Sassoferrato ha insospettito la pattuglia. Sottoposto a perquisizione, nella tasca dei pantaloni nascondeva un grammo di cocaina. I militari hanno sequestrato lo stupefacente e segnalato il giovane segnalato alla prefettura di Ancona. I carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi, invece, hanno controllato due giovani di 22 e 24 anni entrambi di Cerreto d’Esi che si trovavano nelle vicinanze dei giardini comunali del paese. Al controllo dei militari i due si mostravano nervosi e uno aveva tentato di disfarsi di 2 grammi di marijuana ed altrettanti di hashish che custodiva in tasca, senza però riuscirci. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Ancona e lo stupefacente rinvenuto era sequestrato. L’altro nascondeva un coltello a serramanico ed essendo vietato girare con l’arma è stato denunciato alla Procura di Ancona.