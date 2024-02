Fabriano Cerreto e Pergolese, pari giusto

FABRIANO CERRETO

PERGOLESE

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Bruni; Barilaro, Marino, Stortini, Carnevali; Cicci (7’ st Corazzi), Francesconi (41’ st Marinelli), Gramaccia; Tizi, Bezziccheri (36’ st Rango), Zuppardo. All. Tiranti.

PERGOLESE(4-4-2): Aluigi; Gaia, Lattanzi, Rebiscini, Fontana (42’ st Di Pietro); Anastasi (17’ st Bartolucci), Alessandri, Salsiccia, Piermaroli; Fraternali, Bucefalo. All. Guiducci. ARBITRO: Domizi di Macerata NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Bucefalo, Rebiscini, Bezziccheri, Salsiccia, Fontana (Recupero 0+4).

FABRIANO

Fabriano Cerreto e Pergolese hanno disputato una buona gara Alla fine lo 0 a 0 è il risultato più giusto. Il Fabriano ha incamerato il 19esimo risultato utile su 20 gare, è primo in classifica con 41 punti, 11 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta, 26 gol fatti e 12 subiti. Nel primo tempo la Pergolese al 14’ impensierisce Bruni. Buona la reazione dei locali che si concretizza al 41’ con una punizione di Bezziccheri neutralizzata da Aluigi. Nella ripresa il Fabriano prima recrimina per un contatto in area e poi fallisce il vantaggio con Zuppardo. Nel finale la Pergolese non si è fa sorprendere e conquista un buon punto.

Angelo Campioni