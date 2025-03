Fabriano, che vendetta su Jesi. Due punti preziosi per la Ristopro

general contractor

77

ristopro fabriano

80

GENERAL CONTRACTOR : Ponziani 1, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 12, Vettori 6, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 9, Valentini 5, Cena 13, Petrucci 4, Zucca 15. All. Marcello Ghizzinardi

RISTOPRO FABRIANO: Carta 3, Pierotti 15, Dri 12, Centanni 4, Hadzic 14, Gnecchi 4, Molinaro 13, Pisano 8, Scandiuzzi, Ottoni ne, Scanzi 7. All. Andrea Niccolai

Arbitri: Giambuzzi (Ch) Correale (Rm)

Parziali: 18-19, 38-43, 61-58

Vendetta tremenda vendetta. All’andata dopo 17 anni Jesi era tornata a vincere il derby al di la delle gallerie, puntuale risposta Ristopro che restituisce lo sgarbo e porta, meritatamente, a casa due punti preziosissimi in ottica paly in. Per Jesi un passo falso, più doloroso del consentito – pur sempre un derby, no?! - che non cambia granché classifica e obbiettivi immediati.

Partenza col freno a mano tirato su entrambi i fronti, primi 10’ in equilibrio la Ristopro non fa complimenti in difesa, dopo 90 secondi bonus falli esaurito Jesi sfrutta solo in parte i tiri dalla line adella carità la Ristopro trova in Hadzic l’arma letale per chiudere avanti di mezzo canestro il primo periodo.

Sale la difesa Ristopro, problema di non facile soluzione per Jesi trovare la strada dell’area avversaria, dopo la parità a 26 Dri dall’arco inventa la prima accelerazione ospite, decisivo il contributo di Scanzi e Pierotti per il massimo vantaggio esterno del primo tempo (27-35). In mancanza di soluzioni vincenti dal campo Jesi resta attaccata al derby grazie al 90% dalla linea di Zucca e Petrucci (saranno 31/37, una enormità, alla sirena).

Al rientro in campo la Ristopro ritrova il + 6 (43-49) prima di subire la fiammata Jesi, 7 di fila di Cena, 12 a 3 di parziale aggancio e sorpasso interno (55-52). A rompere il digiuno Pierotti dall’arco per la parità a 58. Ultimo vantaggio interno Vettori (64-61) la Ristopro ha più energie e idee più chiare la prima spinta arriva da Pisano, 8 punti di fila (66-69) poi Molinaro spadroneggia da sotto (71-75) a 1’ dalla sirena Pierotti (davvero ha mal di schiena?) spara la tripla che fa malissimo alla Genral (72-78), a 17’’ Bruno dall’arco fa – 1 (77-78).

Idee confuse sull’ultima azione Di Emidio finisce col perdere la palla del possibile pareggio, l’’ave maria di Cena sulla sirena finisce sul ferro. Festa Ristopro, per Jesi secondo sconfitta casalinga consecutiva. Non succedeva da una vita. Ci sarà tempo per rifarsi.

Gianni Angelucci