Fabriano, colpito al volto cade esanime: l'aggressore e i suoi amici fuggono

Fabriano (Ancona), 27 maggi0 2024 – Botte da orbi davanti al bar: 45enne viene colpito a sangue e cade esanime. I poliziotti del commissariato fabrianese avviano le indagini e denunciano cinque giovani ventenni. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso mese di aprile quando un 45enne cittadino straniero, da anni residente in Fabriano, in ore serali, si è recato in un bar della periferia cittadina, molto frequentato da giovani e giovanissimi in particolar modo nelle ore serali e notturne del fine settimana. Era l’occasione, per l’uomo, di bere una bevanda nel piazzale antistante il bar, in quel momento frequentato anche da una compagnia di ragazzi con i quali iniziava ad interagire.

Secondo la ricostruzione dei fatti, ad un certo punto, con uno di questi è iniziata una discussione verosimilmente originata da futili motivi. In poco tempo la discussione è degenerata e il 45enne si è avvicinato fisicamente al più giovane. Per tutta risposta questi gli ha sferrato un violentissimo pugno in pieno viso. Stordito, l’uomo è caduto a terra a peso morto, esanime, iniziando subito a sanguinare copiosamente. L’autore della violenza e i suoi amici, invece di soccorrerlo, si sono dileguati rapidamente. Il 45enne, rimasto svenuto a terra, poco dopo è stato soccorso dal personale del bar che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza la quale, sopraggiunta immediatamente, ha provveduto alle prime medicazioni dell’uomo che, nel frattempo, si era ripreso. Successivamente portatosi al pronto soccorso cittadino, il 45enne è stato medicato per l’importante ematoma al volto e per la forte contusione al capo riportata nella caduta: gli sono stati consigliati dieci giorni di prognosi, salvo complicazioni. L’autore della violenza, a seguito delle indagini dei poliziotti, è stato individuato in un giovane fabrianese di 23 anni: denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni dolose e omissione di soccorso. Il comportamento dei componenti del gruppo di amici che si trovavano con lui (quattro giovani fabrianesi di età compresa tra 19 e 24 anni), è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per indizi di responsabilità in ordine al reato di omissione di soccorso. Tutti sono stati proposti alla divisione anticrimine della questura di Ancona per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione.