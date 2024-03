Fabriano e Portuali, brividi. Due trasferte insidiose

Le prime due della classe nel girone A di Promozione scenderanno in campo solo domani. Ed entrambe in trasferta. Il Fabriano Cerreto salirà a Rio Salso di Tavullia alla ricerca, contro il Valfoglia, della vittoria che manca nei cartai da quasi un mese. I Portuali, a Pergola, invece cercheranno di confermare quello che di buono hanno fatto vedere contro il Sant’Orso una settimana fa al Giuliani. Sempre domani in programma altre due sfide che interessano le "nostre" formazioni: la Biagio Nazzaro ospiterà il Villa S.Martino con la speranza di tornare a muovere la classifica, il Barbara Monserra invece salirà a Gabicce Mare per tornare a correre anche in trasferta. Oggi altre quattro sfide. Il Moie Vallesina con un successo sulla Fermignanese si porterebbe almeno per una notte in testa alla classifica. Al Fioretti è derby tra Castelfrettese e Marina, mentre l’Osimo Stazione cercherà di svoltare sul proprio campo contro un Sant’Orso uscito sconfitto nell’ultimo turno in casa dei Portuali. Nel girone B la Vigor Castelfidardo dopo il ko nello scontro diretto di sabato a Matelica cercherà di rialzare la testa oggi in casa contro il Rapagnano, ultimo in classifica. Il programma. Promozione, nona giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Vismara, Castelfrettese-Marina, Moie Vallesina-Fermignanese, Osimo Stazione-S.Orso. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Villa San Martino, Gabicce Gradara-Barbara Monserra, Pergolese-Portuali, Valfoglia-Fabriano Cerreto. Classifica: Fabriano Cerreto e Portuali 43; Moie Vallesina 41; S. Orso 40; Marina 37; Biagio Nazzaro e Fermignanese 33; Pergolese 32; Barbara Monserra e Valfoglia 31; Villa San Martino 26; Gabicce Gradara 24; Atletico Mondolfo 21; Osimo Stazione 20; Castelfrettese 18; Vismara 17. Girone B. Oggi: Appignanese-Aurora Treia, Casette Verdini-Monticelli, Cluentina-Atletico Centobuchi, Corridonia-Elpidiense Cascinare, Porto S. Elpidio-Potenza Picena, Sangiorgese-Palmense, Vigor Castelfidardo-Rapagnano. Domani: Trodica-Matelica. Classifica: Matelica 51; Vigor Castelfidardo 43; Atletico Centobuchi e Trodica 38; Corridonia 34; Monticelli 33; Casette Verdini 32; Cluentina 30; Porto S. Elpidio 29; Elpidiense Cascinare 28; Sangiorgese e Palmense 26; Aurora Treia 23; Appignanese 22; Potenza Picena e Rapagnano 18.