Fabriano prova a scardinare la miglior difesa del girone

Dopo la sconfitta nel derby contro Jesi la Ristopro Janus Basket oggi pomeriggio con inizio alle ore 18 inizierà il 2024 contro la Rucker San Vendemiano al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. I ragazzi di coach Federico Grandi chiudono il girone di andata affrontando un avversario molto forte che è seconda classifica a quota 24 punti a pari merito con Roseto. Arbitrerà la gara Giorgio Silvestri e Di Gennaro di Roma. La squadra bianconera, allenata da Michele Carrea, sta rispettando i pronostici estivi e viaggia da inizio stagione ai vertici del girone. Il roster ha tanti elementi di talento, fra certezze della categoria, ex A2 e giovani promettenti. Il miglior realizzatore è la guardia lettone Gluditis (14.4 punti, 3.3 assist), 28enne con esperienza, in Spagna e in Estonia. L’altro atleta di punta è l’ex Ancona Cacace (11.9 punti, 42% da tre), tornato in B dopo la stagione con Latina, che compone un reparto di ali di grande insieme all’ex di turno Gatti (8.4 punti, 4.9 rimbalzi) e all’ex Ravenna Oxilia, per la prima volta in B dopo sette anni in A2. Nel reparto play-guardie ci sono Di Emilio e l’ex Senigallia Calbini (9.1 punti, 2.4 assist) che si dividono i minuti in regia, con Perin. Sotto i tabelloni spicca il veterano Chiumenti (8.9 punti, 56% da due) al pari di Oxilia sceso dalla A2. I giovani Zacchigna ed Vettori completano la rotazione, ritagliandosi un buon minutaggio rispettivamente nei ruoli di lungo ed esterno.

"San Vendemmiano - afferma coach Grandi - è una squadra molto fisica soprattutto negli esterni, non hanno un centro di ruolo ma lunghi dinamici che possono aprire il campo in attacco e mettere grande aggressività in difesa. Non a caso sono ad oggi la miglior difesa del campionato ed una delle squadre che tira di più e meglio da 3 punti".

Angelo Campioni