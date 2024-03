Fabriano sbanca il campo della capolista . Black out nel terzo quarto, poi ci pensa Stanic

Tecnoswitch

93

Ristopro Fabriano

100

TECNOSWITCH : Traini 12, Jackson 19, Toniato 12, Mazic, Galmarini 6, Leggio 31, Contento 4, Granieri, Boev, Ghersetti, Eliantonio 9, All. Campanella

RISTOPRO FABRIANO: Verri 27, Centanni 15, Stanic 11, Gnecchi 7, Bedin 4, Negri 21, Giombini 15, Carsetti. N.e.: Granic, Bandini, Romagnoli. All. Niccolai.

Arbitri: Michele Melai di Calcinaia (PI) e Andrea Buoncristiani di Prato (PO)

Parziali: 20-25; 44-54; 69-68; 93-100.

Note: Liberi: Ruvo: 18/23; Fabriano: 15/19; Tiri da due: 13/35; 20/34. Da tre: 15/29; 15/33. Rimbalzi: 38 (off.14, Galmarini 12); 32 (off. 10, Giombini 8). Assist: 16; 15 (Stanic 8).

Fabriano gioca una gara perfetta in difesa e meravigliosa in attacco (Verri 27p, Negri 21, Giombini e Centanni 15p), sbanca il campo della capolista Ruvo di Puglia e la supera meritatamente di 7 (93-100). A parte un black out nel terzo quarto, con un parziale di 16 a 0 per i locali.

Primo tempo perfetto di Fabriano che con un gioco brillante e veloce chiude all’intervallo avanti di 10. Al rientro inizio terzo quarto sconcertante dei cartai che si addormentano (dal 44-56 a 60-56) e Ruvo di Puglia ne approfitta e con un parziale di 16 a 0, trova il primo vantaggio, torna in partita e allunga a +4. Fabriano completa il capolavoro con Stanic che nel finale sale in cattedra, distribuisce assist e realizza l’allungo definitivo del +10 (87-97 al 39’) per poi chiudere al 40’ a quota 100.

Ma andiamo all’inizio. Partenza equilibrata, poi Fabriano inizia a centrare la retina e al 6’ vola a più 11 (9-20). La Ristopro resiste all’assalto dei locali con una difesa aggressiva e al 10’ è avanti di 5 (20-25). Nel secondo quarto Fabriano al 12’ è a +8 (24-33), ma Ruvo in un niente torna a -3 (30-33) al 13’. Fabriano a +8 (32-40) ma Leggio mette la tripla del -1 (39-40 al 16’). I cartai sono in giornata Centanni riporta il vantaggio a +8 (39-47). Si va al riposo con i cartai avanti di 10 (44-54), dopo aver toccato il +12 (42-54).

Inizio terzo quarto shock per Fabriano che non trova più il canestro, Ruvo risorge e, con un parziale di 16 a 0, trova il primo vantaggio al 25’ (60-56). Al 30’ Fabriano chiude sul -1 (69-68). Nell’ultimo quarto Fabriano trova il +4 (69-73), la partita si accende, si va punto a punto con Ruvo che al 23’ è avanti di 1 (77-76). Gnecchi, Verri, e Stanic al 38’ trovano il +7 (87-94). Nel finale Fabriano mantiene la calma e batte la capolista di 7 (93-100).

Angelo Campioni