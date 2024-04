Facchinetti sponsor della città: "I Pooh arrivano"

Roby Facchinetti rilancia la spiaggia di velluto. Nella pagina Facebook del tastierista dei Pooh spunta un video per pubblicizzare il concerto dei Pooh in programma il 3 luglio in piazza Garibaldi. "Con il nostro tour, faremo tappa in piazza Garibaldi a Senigallia. Meravigliosa città delle Marche con una grande storia e con un suggestivo lungomare. Non vediamo l’ora, ci vediamo li!". Una panoramica di Senigallia mostra la città in tutta la sua bellezza, un video che è già diventato virale e che ha trovato il consenso dei fans, molti dei quali dichiarano, proprio nei commenti, di avere già acquistato i biglietti per l’atteso concerto che non è ancora sold out. Quella che si preannuncia, sarà una settimana all’insegna della grande musica, che si aprirà con il concerto dei Simple Minds, in programma il primo luglio per poi passare ai Pooh, fino ai grandi protagonisti del Jazz. Ma prima ancora, ad animare piazza Garibaldi sarà l’Rds Summer Festival, che anche per l’edizione 2024 farà tappa sulla spiaggia di velluto dal 21 al 23 giugno. Come nella precedente edizione non mancheranno i volti più noti ai giovani, uno su tutti, quello di Samara Tramontana, mentre sono ancora top secret i nomi dei cantati che saliranno sul palco, tra le indiscrezioni c’è quella che ci saranno artisti che si sono distinti durante l’ultimo Festival di Sanremo.