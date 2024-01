"Facciamo la pace" a teatro. E in cattedra sale Aristofane

In scena oggi (ore 9.30) alla Nuova Fenice di Osimo "Facciamo la pace", spettacolo liberamente ispirato alla commedia "La Pace" di Aristofane. È una matinée per le scuole, ma aperta al pubblico. Aristofane si ritrova all’improvviso, oggi, in qualche luogo e deve mettere in scena "la pace" per la pace di Nicea, ma è un po’ confuso: "Che teatro è mai questo e poi non era forse finita la guerra?" Ermes Fabrizio Pugliese è Aristofane, Osvaldo-Trigeo toccherà a Romina Antonelli. Le musiche originali sono di Claudio Rovagna. Adattamento, testi, regia di Marianna de Leoni. La produzione è di Specchi sonori-Teatro dell’immaginario, che ha organizzato lo spettacolo con attori, pupazzi e musiche originali.