Falcomics, attese 150mila presenze. Navette gratuite per arrivare in centro

Città in fermento e conto alla rovescia azionato per l’atteso ritorno del Falcomics, il festival dedicato al mondo comics, games e cultura pop che, da venerdì a domenica, secondo le previsioni degli organizzatori potrebbe attirare fino a 150mila visitatori nell’arco dei tre giorni.

Una manifestazione di settore che, ormai, è tra le più importanti e partecipate a livello nazionale, tanto da rendere necessaria l’istituzione del servizio navetta – del tutto gratuito – al fine di collegare meglio il centro città con i parcheggi scambiatori, che sono stati individuati a Case Unrra e nella zona industriale. A darne notizia, ieri, il Comune.

Le navette, attive dalle 12 alle 23.40, partiranno ogni 20 minuti. Dettagliatamente, il capolinea sarà istituito alla stazione. Il percorso degli autobus toccherà poi via Flaminia, via Baldelli, via Marconi (fermata all’altezza del supermercato Lidl), via Giordano Bruno, via Pietro Mauri (fermata all’altezza di piazza Bissolati), via del Consorzio (fermate agli incroci con via dell’Artigianato e via delle Colonne), via dell’Artigianato (all’altezza della piscina comunale), via Marconi (fermate di linea all’altezza del negozio Acqua e Sapone e dell’incrocio con via dello Stadio), via Baldelli, via Bottego, via Rosselli, via Cairoli, via Flaminia, per concludere al capolinea della stazione. Inoltre, si potrà sostare nel parcheggio di via della Stazione-via Terzi a Castelferretti, nell’area limitrofa all’ufficio postale, oppure nel parcheggio del cimitero di Castelferretti, per poi raggiungere la fermata di via Mauri-piazza Bissolati, davanti all’oratorio della chiesa di Sant’Andrea.

Altri parcheggi saranno disponibili su ambo i lati di via del Consorzio, in via dell’Artigianato (su ambo i lati della strada e all’interno dell’area di sosta della piscina comunale), nel parcheggio del quartiere Stadio (fermata in via Marconi vicino all’incrocio con via dello Stadio).

Si potrà inoltre lasciare l’auto nel parcheggio di via Castellaraccia (parcheggio cimitero) e nel parcheggio a gradoni di via VIII Marzo, per poi raggiungere il centro grazie alla navetta gratuita.

Sempre in materia di viabilità, sono state riservate alcune agevolazioni ai possessori di permesso annuale per la sosta nelle zone Blu, Rossa, Gialla e Verde: durante il Falcomics, residenti e lavoratori potranno parcheggiare indifferentemente in tutti gli stalli a pagamento e a disco orario del centro città.