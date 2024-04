Falcomics, braccialetto a pagamento: anzi no

Dal braccialetto "salta fila" a pagamento, sia pure a cifre contenute e facoltativo, annunciato mercoledì 17 aprile. Al solerte "disannuncio" del flash pass completamente gratuito, martedì pomeriggio, appena sei giorni dopo. Le ragioni? L’azienda privata Maxdevil, che sarà presente con il proprio merchandising alla manifestazione, collaborerà al progetto e permetterà di azzerare i costi per i visitatori. C’è un’altra grande novità per l’edizione 2024 del Falcomics, il festival della cultura pop, comics e games in programma a Falconara da venerdì 24 a domenica 26 maggio. A comunicarla è stata la Live Emotion Group, che si occupa dell’organizzazione, dopo un boom di prenotazioni da tutta Italia.

"La particolare iniziativa del flash pass, sulla scia dei grandi festival internazionali, è stata ideata per agevolare il pubblico nei tempi di attesa per visitare le aree tematiche che in questa edizione di Falcomics sono diventate tante e molto interessanti. Ed il grande lavoro dell’organizzazione Leg e del Comune nel cercare innovazione e posizionamento della kermesse tra i migliori festival di settore italiani sta sempre più raccogliendo consensi tanto che, dopo l’annuncio della novità del flash pass, l’azienda Maxdevil, una delle più importanti nel settore del merchandising, ha deciso di appoggiare l’iniziativa, permettendo all’amministrazione e agli organizzatori di azzerare i costi: ancora una volta la sinergia pubblico-privato e la partecipazione attiva dei partner del festival risultano virtuosi ed al servizio dei visitatori sempre più vissuti come compagni d’avventura", hanno scritto.

In principio, il braccialetto salta fila aveva un costo di 5 euro per un giorno, 9 per due giorni, 12 per tre giorni. Ora sarà gratis, ma utilizzandolo il pubblico potrà comunque ridurre i tempi di attesa per visitare le aree tematiche, situate in via Bixio, oltre avere la garanzia di accesso all’area spettacolo al parco Kennedy, entro le 20.30, durante i concerti serali. Sarà quindi necessario prenotare i flash pass (2.500 al giorno) senza costi e disponibili tramite il modulo sul sito www.falcomics.it, fino ad esaurimento posti prenotazione. Per ritirare i braccialetti, basterà presentarsi al desk di piazza Mazzini nei giorni di festival. Festival che, tra gli ospiti, annovererà Cristina D’Avena, Enzo Draghi, Laura Carusino e molti altri ancora. L’anno scorso Falcomics registrò 100mila presenze. L’obiettivo, almeno, è confermarsi.