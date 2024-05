Falcomics da record, ultimi eventi

Cellulari ad illuminare la notte, brani intramontabili cantati a squarciagola e, nonostante l’incertezza del maltempo, un parco pieno, ieri sera, per il concerto evento di Cristina D’Avena, sul palco del Kennedy assieme ai Gem Boy ed Enzo Draghi.

La regina delle sigle dei cartoni animati, sulla falsa riga dei sold-out delle precedenti edizioni, ha fatto cantare e ballare tutti nel Main Stage. Ed è stata questa l’ultima istantanea della seconda giornata di Falcomics 2024: un’altra giornata da record, prima della grande chiusura odierna. Se c’era grande attesa per l’esibizione della D’Avena, interprete di tormentoni che hanno accompagnato – chi più, chi meno – intere generazioni, sono stati registrati feedback altrettanto eccezionali in pieno centro, nell’asse tra via Bixio, piazza Mazzini, altra anima della festa, e piazza Catalani.

Perché anche ieri, in effetti, migliaia di persone hanno preso d’assalto il cuore di una città colorata, animata, viva e piena di cosplayers dai mondi comics, games, fumetti e cultura pop, in generale.

Già dalle 11 gli stand di espositori sono stati visitati da collezionisti alla ricerca di affari, occasioni e pezzi più unici che rari. Poco dopo, il via agli intrattenimenti. Nel Main Stage, tra i più seguiti, i live di tanti artisti fino a quello di D’Avena e company. Nell’Artist Alley, invece, ospiti del calibro di Giovanni Quasirosso, Marco Mastrazzo, ma spettacolo anche per Artist vs Music con Sergio Algozzino, Bigo, Ink Wars, Christian Cornia. Nella Movie Zone gli incontri con i doppiatori, da David Chevalier a Manuel Meli, fino Mirko Cannella.

E ancora molti volti noti tra i cosplayer più seguiti e tanti altri illustri nomi di artisti del mondo della cultura pop. Interessante e partecipato l’appuntamento in piazza Mazzini, alle 18, con il dottore Stefano Rossi e Fabio Viola, per un incontro su cyberbullismo, challenge, solitudine digitale, violenza di genere. Mentre i più piccoli sono stati intrattenuti da Laura Carusino, volto di Rai Yoyo e storica conduttrice de ‘L’Albero Azzurro.

Particolarmente suggestivo anche il manifesto vivente, realizzato dall’artista Sonia Ricci e dal maestro Paolo Barbieri su una modella con la tecnica del body painting.

Da segnalare anche la battaglia delle spade laser, che ha portato i presenti in un’altra dimensione. Oggi la gran chiusura: l’ultimo atto di un festival capolavoro. Alcuni degli appuntamenti: sul Main Stage alle 16 il concerto dei D’Avengers Story. Nella Artist Alley prevista, tra le tante attività, la performance live del celebre fumettista e illustratore Marvel e Dc Comics Carmine Di Giandomenico.

Nell’Area Narrativa & Fantasy, si parlerà di libri e musica con Guido De Angelis e la sua biografia ‘Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita’, e di economia in salsa pop con il noto divulgatore Luciano Canova, con la partecipazione speciale di Zefiro Oracoli.

E ancora tanto divertimento in tutta la città. Per chiudere in bellezza l’altra grande novità dell’edizione 2024: la festa finale di chiusura di Falcomics che verrà organizzata al Caracas Cafè 21 (sottopassaggio di via Goito).

Si spegneranno i riflettori sul Main Stage al parco Kennedy e si accenderanno sulla spiaggia di Falconara Marittima.