"Falcomics diventa più solido e maturo"

"Questa terza edizione di Falcomics ha consegnato alla città un festival più solido e maturo, un evento che sta prendendo sempre più consapevolezza delle proprie potenzialità e del percorso di miglioramento necessario per rispondere alla fiducia che il pubblico ha voluto dimostrare: un percorso reso arduo dalla crescita esponenziale dell’evento". È il bilancio di Gianluca Del Carlo, direttore artistico del festival che unisce i mondi comics, games e cultura pop e che, lo scorso weekend, ha attirato a Falconara la bellezza di 235mila persone. "È stato per me un onore aver potuto mettere a disposizione il mio know how, e quel pizzico di follia che mi porto dietro, a un gruppo di lavoro eccezionale, formato da persone a cui va il vero merito del successo di questo evento", ha aggiunto ringraziando la città, l’amministrazione e l’organizzazione della Live Emotion Group. Così anche Sandro Giacomelli, a nome suo e delle socie di Leg Tania Ferri ed Elisabetta De Luca. "Insieme siamo stati un’orchestra, la migliore orchestra che suona in armonia e con un ordine e rispetto altrui rari – ha spiegato l’organizzatore –. Stupore e gratitudine vanno a tutti i partner che stanno credendo in noi e in questo mondo dedicato alla cultura pop, area di entertainment e cultura a cui ci siamo avvicinati come gruppo Leg solo da pochi anni e che stiamo portando avanti insieme al settore live. La presenza di grandi partner ci ha permesso di posizionare Falcomics tra i festival nazionali più importanti in questo ambito e non solo". Un festival coinvolgente e partecipato, che ha portato la città alla ribalta nazionale. Di anno prossimo, almeno pubblicamente, non si ancora sarebbe parlato. Ma non è da escludere una manifestazione più ricca. Chissà, magari più lunga nella durata? Mai dire mai. Si spengono i riflettori sul Falcomics 2024, ma lo sguardo è proiettato al 2025.