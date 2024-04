Falcomics, francobolli d’eccezione

Una speciale collaborazione con le Poste e francobolli d’eccezione, la celebrazione del compleanno della Guardia di Finanza e anche un flash pass per visitare al meglio le aree tematiche. È un Falcomics che si allarga e cresce sempre di più nel mondo dei festival dedicati a cultura pop, fumetti e games, ora improntato a contenuti trasversali e unici. Gli organizzatori della Leg, Live emotion group, capitanati dal direttore artistico Gianluca Del Carlo, ieri hanno annunciato importanti novità. La prima: per ogni giorno della manifestazione falconarese, in programma venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio, Poste Italiane Filatelia realizzerà uno speciale Annullo Filatelico, già attesissimo dai collezionisti. La seconda: altra presenza sarà quella delle Fiamme Gialle che, pochi giorni fa, hanno festeggiato i 250 anni di attività e continueranno a farlo tra piazza Mazzini e dintorni. La Finanza, impegnata quotidianamente nella sicurezza economica e nel contrasto alla contraffazione, ha deciso di portare il suo impegno anche nell’universo dei fumetti, unendo cultura e sicurezza in un’iniziativa senza precedenti. Da anni il Corpo realizza un fumetto dedicato a Finzy, il piccolo Grifone mascotte sempre coinvolto in missioni a difesa dei cittadini che rispettano le regole. Sarà presente uno stand con i militari di Ancona, per conoscere da vicino le loro attività. La terza news: ecco il flash pass, un’idea che permetterà al pubblico di ridurre i tempi di attesa per visitare le aree tematiche, situate in via Bixio, oltre a garantire l’accesso all’area spettacolo, entro le ore 20.30, al parco Kennedy durante i concerti serali. Si tratta di un braccialetto elettronico, giornaliero (5 euro) o abbonamento per due (9 euro) o tre giorni (12 euro), che si può prenotare sul sito www.falcomics.it e da ritirare in piazza. Disponibili 2.500 flash pass al giorno, accompagnati da un omaggio. Ieri, intanto, è stata anche svelata la squadra dell’Artist Alley con grandissimi nomi del panorama nazionale ed internazionale. Erano già noti, invece, quelli di alcuni ospiti confermati come la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena. E ancora si espande del 40 per cento la mostra mercato, che vedrà presenti oltre 120 espositori legati alle varie aree tematiche del festival. Completato, infine, il quadro delle attività della partecipazione di Riot Games a Falcomics che, oltre alla tappa del nazionale tour dei cosplay, sarà al centro delle attività legate all’area E-sport, con il torneo Tormenta. A sostenere la crescita esponenziale del Falcomics anche la Regione Marche, che sta riconoscendo un grande valore dell’evento. Lo start venerdì 24 maggio alle 15.

Giacomo GIampieri