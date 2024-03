Falcomics si allarga anche a piazza Catalani

Falcomics, in piazza Catalani arriva l’East Village. Lo slargo attrezzato si trasformerà nel palcoscenico della cultura orientale, dove sarà possibile conoscere meglio Cina, Giappone e Corea. Così il festival, programmato quest’anno dal 24 al 26 maggio, continua a crescere, tanto che l’area degli intrattenimenti si estenderà fino alla piazza, la quale segna il confine a nord del centro, come sottolinea il sindaco Stefania Signorini. "Falcomics è un festival che ho fortemente voluto e al quale ho cominciato a lavorare nel 2021, quando ho preso contatti con le migliori professionalità impegnate in eventi di rilievo internazionale legati al fumetto – dice –. In pochi credevano che sarei riuscita a realizzare un progetto tanto ambizioso, invece quest’anno abbiamo lanciato un programma ancora più grande, con alle spalle due edizioni eccezionali, l’ultima da oltre 100mila visitatori. Per il 2024 è stata ampliata l’area del festival e abbiamo voluto valorizzare piazza Catalani, oggetto di un restyling innovativo inaugurato l’anno scorso. Nella piazza sorgerà l’East Village, che sarà una fonte continua di ispirazione in tutti i settori, dagli usi e costumi, compresa la cucina e l’arte di coltivare i bonsai, fino alla musica e al ballo. Già l’anno scorso tra i personaggi più amati c’è stato chef Hiro (in foto), che ha dimostrato come il pubblico apprezzi la cultura orientale. Sarà un’esperienza immersiva di alto livello grazie alla partecipazione di artisti e associazioni di fama internazionale, che lavoreranno insieme alle realtà locali. Un tributo che voglio dedicare agli studenti di Nagasaki, ospiti nei giorni scorsi a Falconara grazie allo scambio culturale con il nostro liceo scientifico Cambi". Falcomics sarà come di consueto organizzato dalla Leg, Live Emotion Group, del direttore artistico Gianluca Del Carlo, chiamato a dirigere il festival nel 2022. La kermesse si pone di svestire i panni di Cenerentola con grandi ambizioni nel settore, per indossare quelli della "principessa" diventando una realtà ormai riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Il tema dell’edizione 2024 è Open Mind, scelto in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Lo sviluppo grafico è stato affidato all’artista illustratore Paolo Barbieri, le cui opere costituiranno la mostra principale del festival, affiancata come consuetudine dalle mostre delle scuole. Tornerà anche il maestro Fabrizio Spadini, che produrrà qualcosa di davvero speciale come omaggio alla città di Falconara.