Falconara strepitosa. Che colpo a Pescara

TIKITAKA FRANCAVILLA

1

STILCASA COSTRUZIONI

3

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, Cortés, Prenna, De Siena, Xhaxho, Papponetti, Ruggieri, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Pandolfi, Scoponi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

Arbitri: Acquafredda (Molfetta), Dimundo (Molfetta); crono: Rutolo (Chieti)

Reti: pt 13’44" Boutimah (F); st 2’14" Ferrara (F), s.t. 16’40" Cortés (T), 19’15" Boutimah (F)

Entusiasmante vittoria dello Stilcasa Costruzioni Falconara che, al PalaRigopiano di Pescara, supera l’ancora imbattuto – prima di ieri – TikiTaka Francavilla per 3-1. A decidere la sfida una rete di capitan Ferrara (ad inizio secondo round) e la doppietta di una superlativa Boutimah. A segno, invece, Cortés per le locali, quando le padrone di casa ci hanno provato con il quinto di movimento. Grazie al successo in salsa marchigiana, siglato proprio dalle due calcettiste della nostra regione, le Citizens volano a -3 dalla seconda posizione, proprio alle spalle delle abruzzesi.

La classifica: Bitonto 37, TikiTaka Francavilla 32, Stilcasa Costruzioni Falconara 29, Montesilvano 28, Molfetta 26, Lazio 19, Vip 19, Kick Off 10, Lamezia 9, Audace Verona 8, Atletico Foligno 6, Pelletterie 4.

Prossimo turno: Lamezia-Audace Verona; Montesilvano-TikiTaka Francavilla; Vip-Molfetta; Kick Off-Stilcasa Costruzioni Falconara (domenica alle 16); Pelletterie-Lazio; Bitonto-Atletico Foligno.