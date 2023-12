Falconatale ha preso il via con le delizie dei pasticcieri

Città presa d’assalto per la grande festa in centro che ha dato il via al cartellone Falconatale 2023. "Abbiamo voluto vedere il Natale con gli occhi dei più piccoli - ha detto il sindaco Stefania Signorini - e proprio con questo spirito abbiamo scelto allestimenti, attrazioni e appuntamenti, con l’intento di far tornare bambini anche gli adulti". La festa, ieri, si è aperta poco dopo le 17, in piazza Mazzini, con le evoluzioni di acrobatic moon e lo spettacolo culminato con l’accensione del grande albero e di tutti gli altri schierati nei quartieri, nonché del bosco incantato. A Castelferretti si è acceso il villaggio glaciale. Premio per Maria Claudia Tittarelli e Adriano Cerioni della storica Pasticceria Cerioni di via Manara. Grande successo anche per le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’.