Famiglie, giochi e colori per tutti

Centri per Famiglie dell’Ambito 10, pioggia di iniziative negli spazi ricreativi per bambini e adulti animati dalle educatrici e educatori della cooperativa Cooss Marche. Nel mese di Carnevale e San Valentino, vengono proposti numerosi laboratori creativi, con cui stimolare la manualità e la fantasia dei piccoli e tenere allenati i più grandi. A Cerreto, le attività del Centro per Famiglie si svolgono il lunedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 19, al Cag Luigina Mazzolini, in via della Repubblica, Nei quattro mercoledì di febbraio c’è la Fabbrica dei Colori (laboratorio 3-7 anni alla maniera di Hervè Tullet), un pomeriggio in maschera per lo Spazio 0-3, il laboratorio ludico-artigianale "Sarà un albero", in cui conoscere il mondo della natura (3-10 anni). Chiuderà il ciclo un nuovo appuntamento 0-3 dedicato al collage. I mercoledì (14, 21, 28), vedranno un laboratorio di Carnevale per costruire la propria maschera, il laboratorio di San Valentino "l’Amore in barattolo", e il creativo GiocaLab, in cui i partecipanti costruiranno il loro primo gioco da portarsi a casa. Il 28 febbraio, una storia di Gek Tessaro introdurrà "Prima c’erano i dinosauri", un laboratorio per piccoli archeologi.