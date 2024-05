Fanno benzina e rubano i soldi

Vanno a fare rifornimento di carburante e rubano una cassetta porta soldi di proprietà del titolare della stazione di servizio. Il furto è stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’area di servizio. Così sono stati incastrati due fidanzati di 53 e 54 anni, lei tedesca, lui residente a Castelfidardo ma originario di Napoli. La coppia è a processo per furto in concorso davanti al giudice Pietro Renna e il dibattimento si aprirà il prossimo 12 luglio. Stando alle accuse i due si trovavano a bordo di una Lancia Musa, il 13 settembre del 2020, quando di mattina sono arrivati al distributore Esso di via Ancona, ad Osimo, per fare gpl. Lì, tra due colonnine del rifornimento, c’era una cassetta con dentro diverse monete, almeno 100 euro. I due avrebbero approfittato di un momento di distrazione del titolare per prendere la cassetta e tutti il denaro al suo interno. Risaliti in auto se ne sono andati via. Quando il benzinaio non ha più visto la cassetta è andato a controllare le registrazioni delle telecamere che avrebbero ripreso il furto. Dal video estrapolato e portato poi ai carabinieri di Osimo, dove è stata fatta regolare denuncia, si vedrebbe la vettura arrivare e una persona scendere e avvicinarsi alle due colonnine del rifornimento. Non è chiaro se si vede il prelievo della cassetta. Sentiti dai carabinieri i due hanno negato il furto ma non di essersi fermati per fare rifomimento. La coppia è difesa dall’avvocato Antonio Gagliardi.

ma. ver.