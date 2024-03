Fdi e Civiche, ombre su Pirani. E Antonelli "attira" il centrodestra

Ci sarebbero ombre sul candidato di Fdi e Liste civiche Francesco Pirani, in corsa per le amministrative di giugno a causa della mancata unità nel centrodestra. Diversi esponenti si starebbero esponendo a sostegno del fuoriuscito dalle Civiche Sandro Antonelli, appoggiato da FI e Lega (pare senza simbolo) che procede spedito con gli incontri nella sua sede con due liste a sostegno: "Partecipata e costruttiva la riunione sui temi del turismo e della cultura nella nostra sede in via Recanati 83 – dice il coordinatore Francesco Sallustio -. Grazie agli interventi di Eleonora Antonelli e Carlo Nardi è apparso evidente come questi due temi dal grande potenziale per la nostra città siano stati poco sviluppati dall’amministrazione uscente". Con Nardi (militante della destra osimana) c’era anche Maria Grazia Mariani, già candidata a sindaco nel 2019 con la lista civica di destra Difendi Osimo. La candidata del centrosinistra con il Movimento 5 stelle Michela Glorio ha inaugurato la sede in centro, in piazza del Teatro, e tenuto un incontro a sostegno dello sport cui era presente Luigi Innocenzi, consigliere internazionale del Panathlon. Achille Ginnetti per Progetto Osimo futura sarebbe vicino a un accordo con Antonelli per entrare nella sua coalizione ma non c’è ancora nessuna ufficialità. Il Movimento Repubblicano Europeo, in collaborazione con Pof, ieri sera ha organizzato un incontro con Luciana Sbarbati su "Il ruolo dell’Europa in un mondo multipolare". Il simbolo storico del Mre accanto a quello di Pof, lista civica di tradizione centrosinistra, potrebbe avere un significato per le amministrative.