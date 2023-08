FeralpiSalò, nove acquisti per l'esordio in Serie B a Salò (Brescia)

SALÒ (Brescia)

di Luca Marinoni

Com’era prevedibile, la FeralpiSalò non ha lasciato trascorrere molte ore prima di rendere ufficiale anche l’arrivo di Bruno Martella. Il giorno dopo la presentazione di Mattia Felici, infatti, la società gardesana ha salutato l’approdo sulle sponde del Garda dell’ex terzino-centrocampista del Brescia, che domenica mattina è partito dal ritiro della Ternana a Cascia per unirsi ai suoi nuovi compagni. Già nel pomeriggio di ieri, il trentunenne abruzzese ha raggiunto Darfo Boario per sostenere il primo allenamento agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff. "Conosco bene il territorio bresciano - sono state le prime parole di Martella da giocatore verdeblù - e sono contento di tornare a giocare qui. Sarà una bella stagione".

Il nono acquisto, comprendendo anche il ritorno di Federico Bergonzi dall’Atalanta, non completa però il febbrile lavoro del ds Andrea Ferretti per rafforzare la rosa che dovrà affrontare l’esordio in serie B della FeralpiSalò.

Ieri l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha eletto nel consiglio il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini. Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto.